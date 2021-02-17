«Я цирковая, выросла за кулисами арены. Два года была ведущей цирка, пела в цирковом оркестре и закончила Национальную цирковую академию. Сегодня в слезах я смотрела потрясающее шоу. Благодарю всех артистов, вы самые преданные и трудолюбивые солдаты искусства и любви», — подписала ролик Могилевская.
Исполнительница посетила шоу «Другие» во дворце «Украина», куда также пришли украинские звезды, такие как, например, певицы Тина Кароль и Ирина Билык. Вот только Могилевская в качестве компании предпочла женатого миллионера Рыжова.
«Внезапно», «О, Олег Рыжов вернулся после отдыха с женой. Как отдых? Судя по фоткам, жена осталась довольна», «Там надо было и оставаться, грим не надо накладывать», — прокомментировали видео подписчики.
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Наталье Могилевской 45 лет, детей у нее нет. Артистка была замужем за киевским бизнесменом Дмитрием Чалым, но брак продлился всего около года. Позже Могилевская рассказывала, что встречалась с предпринимателем Егором Долининым, но и эти отношения распались.
Сейчас Могилевской приписывают роман с владельцем киевских бутиков и миллионером Олегом Рыжовым, но сама певица эту информацию не комментирует.