По ее словам, Нечуй-Левицкий был главным оппонентом «выдумщика» новых слов, главы УНР Михаила Грушевского, который, по его мнению, издевался над украинским языком.
«Галицкий язык убьет украинскую литературу», — писал Иван Нечуй-Левицкий.
Выдуманные и польские слова, такие как «злочинство», «також», «майже», «окремо», «землетрус», писатель перечислил в своем письме в газету «Рада». Также Нечуй-Левицкий смеялся над словом «на рози» (на углу).
Подробнее о выдуманных словах в украинском языке читайте в статье на сайте Украина.ру