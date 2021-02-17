Классик украинской литературы Иван Нечуй-Левицкий высмеивал искусственно созданные и насильно внедренные в украинский язык слова, такие как «злочинство» и «землетрус». Об этом в своей статье рассказала автор издания Украина.ру Елена Мурзина

Автор раскрыла секрет происхождения «спалахуйки» © news.24tv.ua Михаила Грушевского, который, по его мнению, издевался над украинским языком.

«Галицкий язык убьет украинскую литературу», — писал Иван Нечуй-Левицкий.

Выдуманные и польские слова, такие как «злочинство», «також», «майже», «окремо», «землетрус», писатель перечислил в своем письме в газету «Рада». Также Нечуй-Левицкий смеялся над словом «на рози» (на углу).

Подробнее о выдуманных словах в украинском языке читайте в статье на сайте Украина.ру