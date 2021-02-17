Несмотря на всю агрессивную риторику в адрес России, украинская власть так или иначе продолжает с ней взаимодействие. Об этом рассказал композитор и общественный деятель Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру

Быстряков: почему Украина молчит

«Зато сверху нам кричат, что мы не можем иметь дело с «агрессором». Это очень удобно, чтобы крупный бизнес отодвигал более мелкий. Их отодвигают с помощью «патриотического фактора»», — пояснил Быстряков.

В то же время, сетует композитор, идет сознательное уничтожение всяких связей с Россией, начиная от культуры, а на «мерзопакостный» сайт «Миротворец» занесены десятки и сотни российских артистов.

Собеседник издания добавил, что за 30 лет независимости выросло целое поколение украинских граждан, которые не знают ни СССР, ни России, но при этом обвиняют во всех своих бедах Москву.

Полностью интервью можно прочитать здесь.