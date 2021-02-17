Участвовавший в выборах мэра Киева член националистической партии «Свобода» Андрей Ильенко намерен принять участие в промежуточных выборах в парламент по избирательному округу в Черкасской области, от которого шел экс-депутат и новый губернатор области Александр Скичко. Об этом 17 февраля он написал в Facebook

Ильенко объяснил выбор округа тем, что его отец, известный режиссер Юлий Ильенко родился в Черкасской области. «Свобода»: путь вниз. Националисты Тягнибока теряют поддержку © РИА Новости, Константин Вечорек | Перейти в фотобанк

«Считаю Черкасскую область своей малой родиной, потому что у меня отец родом из Черкасс, по маминой линии семья из Канева… Причина не в том, что где-то освободился округ, и я решил идти. Причина в том, что у меня привязка к этой земле. У меня за нее болит душа, — написал он.

Впервые Ильенко попал в парламент, когда ему было 25 лет. В прошлом созыве от «Свободы» в Раде работали он и его коллега Юрий Левченко. Старший брат Ильенко Филипп возглавлял Госкино Украины.

Ранее украинские «Вести» сообщили, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко и экс-премьер Арсений Яценюк вероятно будут баллотироваться в депутаты Рады на внеочередных выборах по округу Скичко. Однако позднее пресс-служба Яценюка опровергла данную информацию.

Ранее о планах участвовать в довыборах в Раду в другом округе — по Ивано-Франковску — заявил один из лидеров «Свободы» Руслан Кошулинский.