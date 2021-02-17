Олигархи прекрасно понимают, что любое правительство можно сменить, повесить на него все грехи, и никто за это отвечать не будет, подчеркнул он.
«Уже ведь никто не помнит этого полубезумного Гончарука, который катался на самокатах по кабинетам. Был такой Парубий, который перед своей отставкой с поста спикера Рады нагадил, приняв античеловечный закон, окончательно урезающий права русскоязычных. Они уходят в отставку обогатившись, а мы с этого имеем ухудшение жизни», — категоричен Быстряков.
Еще плохо, что нам постоянно внушают мысль, что Россия — это вечный агрессор, но это алогичная мысль, поскольку нельзя вечно враждовать с соседом, нужно искать способы договориться, заключил собеседник издания.
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