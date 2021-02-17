Самое трагичное в сегодняшней ситуации заключается в том, что граждане Украины имеют ту власть, которую сами же выбирали. Власть самодеятельную, непрофессиональную и очень удобную для тех, кто является реальными хозяевами страны. Об этом рассказал композитор и общественный деятель Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру

Быстряков: почему Украина молчит

«Уже ведь никто не помнит этого полубезумного Гончарука, который катался на самокатах по кабинетам. Был такой Парубий, который перед своей отставкой с поста спикера Рады нагадил, приняв античеловечный закон, окончательно урезающий права русскоязычных. Они уходят в отставку обогатившись, а мы с этого имеем ухудшение жизни», — категоричен Быстряков.

Еще плохо, что нам постоянно внушают мысль, что Россия — это вечный агрессор, но это алогичная мысль, поскольку нельзя вечно враждовать с соседом, нужно искать способы договориться, заключил собеседник издания.

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