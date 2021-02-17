На заседании 17 февраля Совет Федерации принял поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), которые устанавливают для граждан и интернет-платформ штрафы за цензуру российских СМИ и нарушения прав граждан в интернете. Об этом сообщает РИА Новости

Закон предусматривает миллионные штрафы за введение владельцами информационных ресурсов санкций в отношении российских СМИ и граждан.

Сумма штрафа для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей; для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч; для юрлиц — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. Самоотрицание глобализации. Неожиданные последствия цензуры в интернете © CC0, Pixabay

В случае повторного нарушения гражданам грозит штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей; должностным лицам — от 500 до 700 тысяч; юрлицам — от 1,5 до 3 миллионов рублей.

Информационные ресурсы, осуществляющие «дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации», по решению генпрокурора России и согласованию с МИД могут быть заблокированы. Блокировка может затронуть в том числе такие сайты, как YouTube и Facebook.

В числе инициаторов законопроекта «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» — председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков и глава Комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн.