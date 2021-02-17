«Я наблюдаю, что таких народных депутатов, которые уже хотели бы отправить министра Степанова в отставку, становится больше… Надеемся, что на этой неделе, как и обещал министр, вакцинация всё-таки начнётся или, по крайней мере, мы получим партию вакцины… Если мы увидим, что и там есть проблемы, тогда, очевидно, можно будет ставить этот вопрос, по крайней мере, на обсуждение во фракции», — отметила Кравчук.
Ситуация с коронавирусом на Украине остается напряженной. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января. Вакцинация в стране до сих пор не началась. Власти рассчитывают успеть стартовать во второй половине февраля с вакцинами компаний AstraZeneca и Novavax.