Фракция «Слуга народа» предложит Верховной Раде уволить министра здравоохранения Украины Максима Степанова, если обещанная вакцинация против коронавируса не будет начата на текущей неделе. Об этом 17 февраля рассказала заместитель главы фракции Евгения Кравчук на брифинге, который транслировал телеканал «Рада»

Вакцинация от COVID-19 в Украине терпит крах: как ей мешают жадность и глупость чиновников Ситуация с коронавирусом на Украине остается напряженной. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января. Вакцинация в стране до сих пор не началась. Власти рассчитывают успеть стартовать во второй половине февраля с вакцинами компаний AstraZeneca и Novavax.