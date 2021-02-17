«Установить с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19… до 30 апреля 2021 года на территории Украины карантин, продлив действие карантина, установленного Кабмином 11 марта 2020 года», — говорится в постановлении.
Вместе с тем правительство приняло решение вернуться к модели «адаптивного карантина», который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. В частности, снова введены четыре зоны эпидемиологической опасности распространения инфекции: «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная».
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, новые правила вступят в силу со следующей недели.
Правительство Украины с 12 марта 2020 года из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. После 11 мая местные власти смогли прибегать к «адаптивному карантину», то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры усиливаются именно там, а не по всей стране.
Позднее в стране действовали ограничения, как в «оранжевой» зоне опасности. В частности, были запрещены проведение в развлекательных заведениях и общепитах праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов; массовые мероприятия, число участников которых превышает 20 и где не соблюдена дистанция в 1,5 метра между участниками; работа кинотеатров и учреждений культуры с заполненностью более 50% мест в одном зале; перевозка в общественном транспорте большего числа пассажиров, чем количество посадочных мест.