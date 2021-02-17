Кабинет министров Украины 17 февраля продлил карантин в стране из-за коронавируса до 30 апреля. Трансляция заседания шла на канале правительства в YouTube

Украина вернет адаптивный карантин © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Вместе с тем правительство приняло решение вернуться к модели «адаптивного карантина», который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. В частности, снова введены четыре зоны эпидемиологической опасности распространения инфекции: «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная».

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, новые правила вступят в силу со следующей недели.

Правительство Украины с 12 марта 2020 года из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. После 11 мая местные власти смогли прибегать к «адаптивному карантину», то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры усиливаются именно там, а не по всей стране.

Позднее в стране действовали ограничения, как в «оранжевой» зоне опасности. В частности, были запрещены проведение в развлекательных заведениях и общепитах праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов; массовые мероприятия, число участников которых превышает 20 и где не соблюдена дистанция в 1,5 метра между участниками; работа кинотеатров и учреждений культуры с заполненностью более 50% мест в одном зале; перевозка в общественном транспорте большего числа пассажиров, чем количество посадочных мест.