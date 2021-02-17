Как отметила Мурзина, такие слова, как «спалахуйка» и «Чахлык», уже давно стали героями анекдотов и интернет-мемами.
«Спалахуйка — зажигалка. На самом деле зажигалка по-украински — "запальнычка", а неожиданная "спалахуйка" — прозвище подзабытой сегодня певицы Русланы, которая обещала сжечь себя на Майдане в 2014-м — "спалыты себе", если "не будет перемен"», — рассказала автор.
Она отмечает, что в украинском языке кроме Чахлыка и спалахуйки еще множество наспех выдуманных и насильственно записанных слов. Больше о подобных случаях «внедрения» читайте в статье на сайте Украина.ру