Масштабная акция протеста работников «Укрзализницы» проходит возле здания Кабинета министров, чтобы выразить недовольство массовыми сокращениями. Об этом 17 февраля сообщает Klymenko Time в Teleram

«Людей собралось немало, даже соорудили импровизированную сцену. На фото/видео участники в профсоюзных манишках, с флагами и плакатами», — говорится в сообщении.

Протестующие требуют прекратить нарушение отраслевого соглашения об увеличении зарплаты не менее чем на 25% и повысить заплаты всем работникам путем пересмотра тарифных ставок и должностных окладов. Железнодорожники за шахтеров. Активизация украинских рабочих © CC0, Pixabay

Также среди требований — обеспечить выплату вознаграждения по итогам 2019 года и отменить режим неполного рабочего дня. Кроме того, железнодорожники выступают за отмену приказа о сокращении якобы лишних вакансий.

Ранее сообщалось, что сотрудникам «Укрзализницы» не продлевают трудовые договоры. В конце января появился внутренний приказ о сокращении вакантных должностей. С прошлого года железнодорожники работают в режиме неполной занятости (четыре дня в неделю), с соответствующим сокращением оплаты. Данная мера вводилась как временная на период жестких карантинных ограничений.

Протестные настроения в «Укрзализнице» начались давно. Люди недовольны маленькими зарплатами. Помощник машиниста получает до 9-10 тысяч гривен (около 25 тысяч рублей), оператор пескосушильной установки — порядка 4,5 тысяч гривен (около 15 тысяч рублей).