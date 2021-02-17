Украина вышла из Соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи. Постановление приняли 17 февраля во время заседания правительства, которое транслировалось на канале Кабмина в YouTube

«Выход Украины из указанного Соглашения не повлияет на интересы украинских граждан и на способность государства должным образом защищать национальные интересы, а также не повлияет на возможности Украины в противодействии попыткам Российской Федерации легитимизировать временную оккупацию части суверенной территории нашего государства», — говорится в документе.

ЕС захотел переписать соглашение об ассоциации. Украину ждёт неприятный сюрприз © Facebook, Mission of Ukraine to the EU

Также отмечается, что предусмотренная соглашением координация действий Украины с государствами СНГ не соответствует обязательствам в сфере телекоммуникаций и почтовой связи, взятым при подписании Соглашения об ассоциации с ЕС.

В августе Украина денонсировала авиационные соглашения СНГ из-за полетов России в Крым, который Киев по-прежнему считает своей территорией.

В декабре прошлого года Кабинет министров принял решение о выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств. Три из этих соглашений относятся к сфере атомной энергии.