Депутат обнародовал копию обращения депутатов.
«С января Украина, к сожалению, возобновила необоснованный импорт электроэнергии из РФ и РБ. Ситуация уже крайне отрицательно влияет на энергетическую отрасль, в частности, только прямые убытки украинской энергосистемы составили свыше 5 млрд грн», — говорится в обращении депутатов.
Призыв к Разумкову подписали, в частности, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, депутат от «Европейской солидарности» Степан Кубив, депутат из группы «За будущее» Тарас Батенко, депутат из группы «Воля народа» Сергей Шахов и другие.
В начале января Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии, а с 1 февраля — из России. Из России Украина начала импорт на коммерческих условиях.