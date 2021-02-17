Депутаты из пяти парламентских фракций и групп Рады призвали спикера Дмитрия Разумкова поставить на рассмотрение законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии на ближайшем пленарном заседании. Об этом 17 февраля сообщил заместитель главы Комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко в Facebook

Дорогая электроэнергия и дешевый труд. Что ждет украинцев в мае © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«С января Украина, к сожалению, возобновила необоснованный импорт электроэнергии из РФ и РБ. Ситуация уже крайне отрицательно влияет на энергетическую отрасль, в частности, только прямые убытки украинской энергосистемы составили свыше 5 млрд грн», — говорится в обращении депутатов.

Призыв к Разумкову подписали, в частности, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, депутат от «Европейской солидарности» Степан Кубив, депутат из группы «За будущее» Тарас Батенко, депутат из группы «Воля народа» Сергей Шахов и другие.

В начале января Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии, а с 1 февраля — из России. Из России Украина начала импорт на коммерческих условиях.