Российский певец Филипп Киркоров обжаловал в Вильнюсском окружном административном суде запрет на въезд в Литву. Об этом 17 февраля сообщил представитель пресс-службы суда Аудрис Кутрявичюс, передает РИА Новости

Киркоров это делает: актриса «сдала» опасную зависимость поп-короля © Пресс-служба телеканала НТВ | Пресс-служба телеканала НТВ | Перейти в фотобанк

По словам Кутрявичюса, суд решает, следует ли принять жалобу Киркорова к рассмотрению.

По обращению МИД Литвы, миграционная служба с 19 января внесла Киркорова в список нежелательных лиц в стране сроком на пять лет. Внешнеполитическое ведомство обосновало свой запрос тем, что певец во время своих неоднократных посещений Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».

Адвокат артиста Александр Добровинский заявил, что артист обжалует запрет «в судах Европы». Сам Киркоров пригрозил, что этот запрет будет стоить прибалтийской республике «очень дорого».