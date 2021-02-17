В понедельник от адвоката артиста была получена просьба о рассмотрении решения Департамента миграции и его отмене.
По словам Кутрявичюса, суд решает, следует ли принять жалобу Киркорова к рассмотрению.
По обращению МИД Литвы, миграционная служба с 19 января внесла Киркорова в список нежелательных лиц в стране сроком на пять лет. Внешнеполитическое ведомство обосновало свой запрос тем, что певец во время своих неоднократных посещений Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».
Адвокат артиста Александр Добровинский заявил, что артист обжалует запрет «в судах Европы». Сам Киркоров пригрозил, что этот запрет будет стоить прибалтийской республике «очень дорого».