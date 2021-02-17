В комитетах Верховной Рады в среду, 17 февраля, рассмотрят законопроект, предполагающий отказ от перехода на сезонное время. Об этом сообщило издание «Страна.ua»

Министр назвал дату перехода Украины на зимнее время © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк указывается, что, по мнению большинства ученых и врачей, перевод стрелок вызывает ухудшение здоровья граждан. Кроме того, доказано, что переход на летнее или зимнее время не способствует энергосбережению.

«Ежегодно переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября… Надеемся, что в случае поддержки Верховной Радой Украины, этот сезонный перевод стрелок часов станет последним, поскольку в законопроекте четко предусмотрено, что сезонный переход времени не применяется», — говорится в документе.

Автором законопроекта стал первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук. Соответствующие документы он подготовил в октябре 2020 года. Он уточнил, что законопроект направлен на противодействие «агрессии со стороны Российской Федерации», так как на территории донбасских республик «противоправно установлено время страны-агрессора».