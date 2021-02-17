Правительство ФРГ на переговорах с США должно прибегнуть к угрозам, иначе Белый дом не изменит свою позицию относительно «Северного потока - 2». Об этом 17 февраля РИА Новости заявил депутат бундестага ФРГ, официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» по вопросам энергетики Штеффен Котре

«Северный поток – 2» стал одной из важнейших тем мировой политики © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Как сообщает газета Wall Street Journal, на переговорах, начатых администрацией Джо Байдена, обсуждаются санкции против компаний, участвующих в строительстве СП-2.

«Германия должна ясно заявить США, что санкции должны быть отменены. Нужно усилить давление, пригрозить встречными санкциями и, конечно, ввести их. Американцы реагируют только на давление», — утверждает Котре.

Уже несколько лет немецкие потребители газа переплачивают за газ, который могли бы получать по более низкой цене. Речь идет, по словам депутата, о нескольких миллиардах евро. Этот счет ФРГ должна предъявить США, считает Штеффен Котре.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что позиция руководства США по проекту «Северный поток — 2» остается ясной и неизменной.