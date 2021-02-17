По словам Царева, Витренко работал в связке с Амосом Хохштейном, спецпредставителем США по энергетике при Бараке Обаме. Фактически, отметил он, Хохштейн занимался исключительно Украиной.
«Витренко заработал чудовищно большие средства на фиктивном якобы транзите газа. Якобы газ транзитом проходил через Украину и возвращался потом в Украину. На самом деле он никуда не шел, но тарифы "добрасывались", а потом делились между иностранными представителями», — пояснил Царев.
Также Царев заявил, что Ахметов «торпедировал назначение Витренко с молчаливого согласия Зеленского».
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Ранее Витренко дважды не удалось избраться на пост первого вице-премьера, министра энергетики страны: в первый раз для утверждения кандидатуры не хватило 40 голосов, во второй раз — 22.