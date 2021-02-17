Президент США Джо Байден и бывший член набсовета «Нафтогаза» Амос Хохштейн продвигают кандидатуру и.о. министра энергетики Юрия Витренко на пост премьера или вице-премьера Украины, поскольку их связывало взаимовыгодное сотрудничество. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший депутат Верховной Рады Олег Царев

По словам Царева, Витренко работал в связке с Амосом Хохштейном, спецпредставителем США по энергетике при Бараке Обаме. Фактически, отметил он, Хохштейн занимался исключительно Украиной. Не тушкой, так чучелом. Как Витренко попытаются утвердить во власти © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

«Витренко заработал чудовищно большие средства на фиктивном якобы транзите газа. Якобы газ транзитом проходил через Украину и возвращался потом в Украину. На самом деле он никуда не шел, но тарифы "добрасывались", а потом делились между иностранными представителями», — пояснил Царев.

Также Царев заявил, что Ахметов «торпедировал назначение Витренко с молчаливого согласия Зеленского».

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Ранее Витренко дважды не удалось избраться на пост первого вице-премьера, министра энергетики страны: в первый раз для утверждения кандидатуры не хватило 40 голосов, во второй раз — 22.