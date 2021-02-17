Рада не смогла отстранить депутата парламента из группы «За будущее» Сергея Рудыка от участия в пяти пленарных заседаниях за высказывание в адрес представителя фракции «Слуга народа» Марьяны Безуглой. Трансляцию заседания вел телеканал «Рада»

Арестович оригинально «извинился» перед Геращенко за сексизм © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В январе во время обсуждения в парламенте законопроекта о Службе безопасности Украины Рудык выразил удивление, что «девочка, которой 32 года, призывает проголосовать за один из очень важных документов». Таким образом, он прокомментировал слова депутата от «Слуги народа» Марьяны Безуглой.

Несмотря на то что межфракционное объединение «За равные возможности» потребовало от Рудыка извиниться, депутат не увидел в своем заявлении проявления сексизма.

Ранее вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина добилась от спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича извинений за высказывания в адрес женщин.