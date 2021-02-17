Верховный суд Белоруссии не нашел оснований для изменения меры пресечения экс-кандидату в президенты Виктору Бабарико. Об этом 17 февраля сообщило РИА Новости

Белорусский политик сказала, при каких обстоятельствах о Бабарико никто ничего бы не узнал © Facebook, Виктор Бабарико

«Учитывая характер предъявленного обвинения и личность обвиняемого, который может скрыться от суда и воспрепятствовать рассмотрению дела, судебная коллегия считает, что оснований для изменения меры пресечения не имеется», — заявил председательствующий на процессе судья Игорь Любовицкий.

Бывшего председателя «БелГазпромбанка» Виктора Бабарико обвиняют в ряде экономических преступлений. В том числе в том, что группа топ-менеджеров банка под его руководством с 2004 по 2020 год получила около 12 миллионов взяток от бизнесменов за положительные решение при оформлении кредитов.

Среди преступлений, вменяемых Бабарико, вывод средств за границу и легализация преступных доходов. С этой целью, по версии следствия, банкир приобрел два капитальных строения в Минске. Бабарико, который не признает свою вину, грозит до 15 лет лишения свободы. По делу о получении взятки проходит и ряд заместителей правления «БелГазпромбанка».

Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, который возглавлял избирательный штаб отца, задержали в июне прошлого года в Минске.