Дело касается невозврата валютной выручки на махинациях при экспорте зерна.
«$2 млрд. Такая сумма средств не возвращается в виде валютной выручки ежегодно в государство из-за действий мошенников, которые сначала покупают за наличные зерно, а потом экспортируют его за границу. Это средства, которые теряет наша экономика», — написал он.
По словам Гетманцева, в махинации втянуты известные мировые зернотрейдеры.
Ранее Национальный научный центр «Институт аграрной экономики» сообщил, что в 2020 году Китай впервые возглавил топ-10 импортеров украинского зерна, закупив зерновых на 1,855 млрд долларов.
Египет, который переместился на второе место, закупил украинского зерна на 15% меньше, чем годом ранее, — на 1,12 млрд долларов. Третье и четвертое места поделили между собой Индонезия и Испания.
В целом в 2020 году экспорт украинского зерна составил 51,3 млн т на 9,4 млрд долларов.