Офис генерального прокурора Украины расследует дело о международной преступной схеме, из-за которой страна ежегодно теряет 2 млрд долларов. Об этом 17 февраля сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram

Дело касается невозврата валютной выручки на махинациях при экспорте зерна.

«$2 млрд. Такая сумма средств не возвращается в виде валютной выручки ежегодно в государство из-за действий мошенников, которые сначала покупают за наличные зерно, а потом экспортируют его за границу. Это средства, которые теряет наша экономика», — написал он.

По словам Гетманцева, в махинации втянуты известные мировые зернотрейдеры. Богдан объявил войну офису Зеленского за смерть посла. При чём тут зерно? © пресс-служба президента Украины

Ранее Национальный научный центр «Институт аграрной экономики» сообщил, что в 2020 году Китай впервые возглавил топ-10 импортеров украинского зерна, закупив зерновых на 1,855 млрд долларов.

Египет, который переместился на второе место, закупил украинского зерна на 15% меньше, чем годом ранее, — на 1,12 млрд долларов. Третье и четвертое места поделили между собой Индонезия и Испания.

В целом в 2020 году экспорт украинского зерна составил 51,3 млн т на 9,4 млрд долларов.