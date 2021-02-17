По словам эксперта, Лукашенко — единственное препятствие на пути к более тесной интеграции России и Белоруссии. Именно поэтому, добавил Кочетков, Запад, которого белорусский лидер вполне устраивает, занимает такую пассивную позицию.
«Шансы есть только у тех, кто поднимет пророссийскую повестку. Никакой прозападник, какие бы технологии ни применялись, к власти в Белоруссии прийти не может. Но если Россия и дальше будет занимать такую пассивную позицию, ситуация будет только ухудшаться. Пока шансы на то, чтобы в Белоруссии пришел кто-то пророссийский, более чем велики», — сказал политолог.
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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.