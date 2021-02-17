Сменить Александра Лукашенко на посту президента Белоруссии сможет только политик, поднимающий пророссийскую повестку, уверен политолог Алексей Кочетков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Алексей Кочетков: Лукашенко – это главное препятствие на пути к интеграции России и Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина

«Шансы есть только у тех, кто поднимет пророссийскую повестку. Никакой прозападник, какие бы технологии ни применялись, к власти в Белоруссии прийти не может. Но если Россия и дальше будет занимать такую пассивную позицию, ситуация будет только ухудшаться. Пока шансы на то, чтобы в Белоруссии пришел кто-то пророссийский, более чем велики», — сказал политолог.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.