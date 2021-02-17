Карпатские колдуны-мольфары заглянули в будущее и поделились пророчествами о конце пандемии коронавируса и войне в Донбассе. Предсказания прозвучали в выпуске ТСН 16 февраля

Журналисты телеканала навестили трех прорицателей-мольфаров, живущих в Карпатских горах.

По мнению ведуньи Калины, мировая пандемия коронавируса и война в Донбассе в ближайшее время не закончатся. Однако она заявила, что «враг умрет», не уточнив, когда именно. Астролог назвал истинное время рождения Байдена и предсказал США незавидное будущее © REUTERS, Tom Brenner/File Photo

«Когда пройдет вирус? Вирус, я думаю, весной должен отступить. Год он ходит, год он служит», — сказал журналистам второй вещун, 72-летний Иван.

Затем журналисты направились в музей гуцульской магии. У могилы легендарного карпатского мольфара Михаила Нечая они встретили ведуна Стефана Овена и также спросили его о будущем.

«Когда закончится коронавирус? Март, двадцатые числа. То есть мы смотрим на конец марта — начало апреля. Когда закончится война? Дата не готова еще. Я думаю, еще 5 лет, не менее, мы будем с этим жить. Могут быть попытки вторжения с территории Крыма, это я не исключаю. Будет ли второй срок у Зеленского? Нет, я думаю, что второго срока не будет», — предрек провидец.