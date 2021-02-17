Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа на 5,9 млрд гривен (около 15 млрд рублей), 70,5 млн евро и 42 млн долларов. Об этом 17 февраля сообщается на сайте министерства

Объем вложений иностранцев в облигации госзайма Украины снизился на 1,6 млрд гривен - НБУ © Julia Berezovska/ Press office NBU

От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет привлекли 5,931 млрд гривен (около 15 млрд рублей). От размещения облигаций в иностранной валюте привлекли 42 млн долларов и 70,5 млн евро.

По итогам аукционов в государственный бюджет привлекли в эквиваленте 9 492 млн гривен (около 25 млн рублей).

Ранее сообщалось, что в прошлом году Министерство финансов Украины за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа привлекло в госбюджет 258,8 млрд гривен (около 630 млрд рублей), 3,9 млрд долларов и 845 млн евро.

Украина по-прежнему ожидает транша от Международного валютного фонда, который долен был поступить еще в прошлом году. Фонд требует от Украины подписать дополнительный протокол, в котором указаны обязательства власти перед Фондом для получения следующего транша.