Служба безопасности Украины объявит в розыск подозреваемого в госизмене лидера «Партии Шария» видеоблогера и журналиста Анатолия Шария, если он не явится на допрос 22 февраля. Об этом 17 февраля в комментарии «Украинским новостям» сообщила пресс-служба ведомства

«Повесткой Шарий вызван на допрос, который должен состояться 22 февраля. Решение об объявлении Анатолия Шария в розыск будет принято в случае его неявки на допрос», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ранее Шарию сообщили о подозрении посредством электронной почты, мобильного телефона и социальных сетей. Другие детали не разглашаются. Проводится досудебное расследование.

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Шарий бежал с Украины в 2012 году и получил политическое убежище в Литве. По неподтвержденным данным, Шарий находится в Испании. Летом 2019 года он объявил о создании «Партии Шария». 14 апреля 2020 года Украина сняла Шария с розыска по делу об обстреле им собственного авто с целью инсценировки покушения, в розыске он находился с 2012 года.