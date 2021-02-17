«Митрополит Хмельницкий» раскольнической Православной церкви Украины Антоний (Владислав Махота) на сцене киевского пивного клуба исполнил песню Андрея Макаревича «Посвящение артистам». Видео на днях было опубликовано в YouТube-канале «Игорь Семенов»

Махота порадовал публику выступлением в киевском пивном клубе «Docker Pub» 12 февраля.

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«Митрополит» решил спеть под аккомпанемент Мацюты. Он вышел с ним вместе на сцену и сначала рассказал, что раньше тоже был «маленький и худенький», а сейчас «в рясе, большой и толстый».

Затем Махота прочувствованно исполнил песню российского певца и композитора Андрея Макаревича «Посвящение артистам».

«Как вы любили кости мыть артистам, за водку и за низкую мораль, и в личной жизни, мол, у них не чисто, и часто, мол, спиваются, а жаль… Как вам не стыдно! Уберите лапы! Не смейте лгать и верить тем, кто лгал, а тихо встаньте и снимите шляпы, пред тем, кто вас сегодня развлекал», — пел Махота.

До 2019 года Махота был «митрополитом Хмельницким и Каменец-Подольским» Украинской православной церкви Киевского патриархата, созданной Филаретом Денисенко.