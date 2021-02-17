Ранее сообщалось, что в городе Боярке две семиклассницы посреди учебного дня отравились таблетками, которые купили в соседней аптеке. Одна из девочек скончалась, другая в настоящее время находится в больнице.
«Одна моя одноклассница сказала, что это, видимо, какой-то челлендж был на спор. Но от кого, неизвестно», — отметила одна из учениц лицея.
Как сообщили в полиции Киевской области, отравившиеся девочки написали сообщения своим одноклассникам сразу после того, как употребили последнюю таблетку — те сразу же подбежали к туалету, где обнаружили школьниц без сознания.
Отмечается, что обе девушки были общительными и неплохо учились, но у одной из них были проблемы в семье.