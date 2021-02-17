Отравившиеся таблетками украинские школьницы могли быть участницами челленджа. Об этом рассказала одна из учениц лицея в Боярке Киевской области, где произошла трагедия, сообщил телеканал «Украина 24» 16 февраля

Украинский школьник трижды умер во время урока © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк отравились таблетками, которые купили в соседней аптеке. Одна из девочек скончалась, другая в настоящее время находится в больнице.

«Одна моя одноклассница сказала, что это, видимо, какой-то челлендж был на спор. Но от кого, неизвестно», — отметила одна из учениц лицея.

Как сообщили в полиции Киевской области, отравившиеся девочки написали сообщения своим одноклассникам сразу после того, как употребили последнюю таблетку — те сразу же подбежали к туалету, где обнаружили школьниц без сознания.

Отмечается, что обе девушки были общительными и неплохо учились, но у одной из них были проблемы в семье.