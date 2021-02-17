Музыкант надел на себя бюстгальтер, выполненный из силикона, полностью имитирующий женскую грудь третьего размера.
«У вас как утро начинается? У меня с новых тактильных ощущений», — прокомментировал примерку Потап.
За кадром мужской голос предложил ему: «Скажи, что отекают». Шутка продюсеру понравилась, и он решил ее «докрутить».
«Чуть-чуть да, то ли попил я вчера на ночь, то ли помидоры эти соленые, разбухло», — сказал Потап, держась за искусственную грудь.
Для чего музыкант устроил примерку женских «частей тела», он не объяснил.
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Алексей Потапенко — украинский певец, автор песен и продюсер. Стал широко известен благодаря дуэту с исполнительницей Настей Каменских. Их группа «Настя и Потап» продержалась с 2006 по 2017 год. После распада коллектива Каменских занялась сольной карьерой, а Потап — продюсированием. В 2019 году пара поженилась.