Министерство юстиции Украины выставило на аукцион Ирпенский исправительный центр № 132 в поселке Коцюбинское Киевской области. Об этом 16 февраля сообщил в Facebook глава ведомства Денис Малюська

Стартовая цена тюрьмы — 220 211 588 гривен (около 8 млн долларов). Поселок Коцюбинское находится в двух километрах от Киева.

На сайте Фонда госимущества сообщается, что площадь выставленных на продажу зданий — 24 тыс. квадратных метров, а земельного участка — более 8 гектаров. Малюська рассказал, попадет ли телеканал «Интер» под санкции © Facebook, Denis Malyuska

«Первый пошел! "Большая распродажа тюрем" дошла до этапа первого аукциона. Если кто имеет лишних 220 миллионов и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева — welcome», — написал Малюська.

По его словам, 70% поступлений от продажи планируется потратить на развитие новой тюремной инфраструктуры, «соответствующей европейским стандартам», а 30% от вырученной за тюрьму суммы пополнит государственный бюджет.

О готовности выставить исправительные учреждения на аукцион в Минюсте заявили в августе 2020 года.