«Настоящим запрашивается одобрение на изменение контрактных условий для увеличения ориентировочной стоимости контракта… под названием "Деятельность по поддержке реформирования системы здравоохранения", исполнителем которого является ТОО Deloitte Consulting. В соответствии с предложенными изменениями ориентировочная стоимость увеличится с $28,8 млн до $37,3 млн, то есть на $8,5 млн», — говорится в документе.
Дополнительные средства, уточняют в агентстве, увеличат вероятность успешного достижения целей программы USAID на Украине, сроки реализации которых затянулись из-за пандемии.
«Эта инициатива значительным образом поспособствует общей устойчивости системы здравоохранения, её эффективности и прозрачности, поможет Украине лучше реагировать на COVID-19 и другие серьёзные угрозы общественному здоровью, а также укрепит сотрудничество и партнёрство USAID с правительством Украины и другими ключевыми вовлечёнными сторонами, в том числе с частным сектором», — говорится в документе.
USAID сотрудничает с Украиной уже 25 лет и сейчас поддерживает реализацию реформы финансового сектора на Украине, предоставляет техническую и финансовую помощь.