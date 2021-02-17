Соединенные Штаты Америки могут выделить дополнительные 8,5 млн долларов на реформирование системы здравоохранения Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ Агентства США по международному развитию (USAID)

«Настоящим запрашивается одобрение на изменение контрактных условий для увеличения ориентировочной стоимости контракта… под названием "Деятельность по поддержке реформирования системы здравоохранения", исполнителем которого является ТОО Deloitte Consulting. В соответствии с предложенными изменениями ориентировочная стоимость увеличится с $28,8 млн до $37,3 млн, то есть на $8,5 млн», — говорится в документе.

На Украине не хватает врачей: система здравоохранения возвращается в XIX век © REUTERS, Gleb Garanich

«Эта инициатива значительным образом поспособствует общей устойчивости системы здравоохранения, её эффективности и прозрачности, поможет Украине лучше реагировать на COVID-19 и другие серьёзные угрозы общественному здоровью, а также укрепит сотрудничество и партнёрство USAID с правительством Украины и другими ключевыми вовлечёнными сторонами, в том числе с частным сектором», — говорится в документе.

USAID сотрудничает с Украиной уже 25 лет и сейчас поддерживает реализацию реформы финансового сектора на Украине, предоставляет техническую и финансовую помощь.