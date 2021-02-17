Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал разговор главы украинской делегации в Контактной группе Леонида Кравчука с главой ДНР Денисом Пушилиным на российском телевидении, отметив, что статус Кравчука предоставляет ему больше полномочий, чем другим должностным лицам. Он сказал об этом на пресс-конференции 16 февраля

Диалог Кравчука и Пушилина шокировал Геращенко — видео © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Кулеба отметил, что сам он не участвует в подобных «пропагандистских мероприятиях», но заявил, что статус Кравчука позволяет ему это делать.

«Сам его исторический статус, его роль в обретении независимости Украины позволяет ему делать немного больше, чем любое должностное лицо, в том числе во время различных телеэфиров», — считает министр.

По его мнению, первый президент Украины достойно представляет украинские интересы в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), а недавно также представлял интересы Киева на брифинге Совбеза ООН, где обсуждалось выполнение Минских соглашений. Поэтому вопросов к Кравчуку в плане принципиальности и патриотизма быть не может, подчеркнул Кулеба.

Ранее спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович также отметил, что не видит в произошедшем ничего плохого. По его словам, Кравчук старается донести украинскую позицию по всем каналам.

Кравчук действительно не впервые появляется в прямых эфирах российских телеканалов. Так, в январе 2020 года в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» он рассказал, что Иосиф Сталин и Адольф Гитлер будто бы встречались во Львове, в июле 2020-го дал интервью журналистке Ольге Скабеевой, а в декабре 2020-го был в прямом включении на «России 24».