В понедельник, 15 февраля, Кравчук в эфире программы «Время покажет» на российском «Первом канале» вступил в дискуссию с Пушилиным относительно доктрины «Русский Донбасс».
Кулеба отметил, что сам он не участвует в подобных «пропагандистских мероприятиях», но заявил, что статус Кравчука позволяет ему это делать.
«Сам его исторический статус, его роль в обретении независимости Украины позволяет ему делать немного больше, чем любое должностное лицо, в том числе во время различных телеэфиров», — считает министр.
По его мнению, первый президент Украины достойно представляет украинские интересы в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), а недавно также представлял интересы Киева на брифинге Совбеза ООН, где обсуждалось выполнение Минских соглашений. Поэтому вопросов к Кравчуку в плане принципиальности и патриотизма быть не может, подчеркнул Кулеба.
Ранее спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович также отметил, что не видит в произошедшем ничего плохого. По его словам, Кравчук старается донести украинскую позицию по всем каналам.
Кравчук действительно не впервые появляется в прямых эфирах российских телеканалов. Так, в январе 2020 года в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» он рассказал, что Иосиф Сталин и Адольф Гитлер будто бы встречались во Львове, в июле 2020-го дал интервью журналистке Ольге Скабеевой, а в декабре 2020-го был в прямом включении на «России 24».