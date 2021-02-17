Украинский врач-педиатр, который при любой возможности советует своим пациентам и подписчикам гулять, сам регулярно подает пример и публикует снимки с прогулок, куда он неизменно берет своего плюшевого друга — ежа. Соответствующий пост медик разместил в Instagram 16 февраля

«Выйти на Крещатик и застрелиться»: Комаровский оценил зарплаты украинских медиков © Евгений Комаровский/Инстаграм

Подобные посты очень часто появляются на странице педиатра, и чаще всего из леса. Нередко в подписи к ним он пишет шутливое: «Я покушал и шапку надел».

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Через какое-то время к прогулкам врача присоединились и многие его подписчики, всего у Комаровского их более девяти миллионов.

Так родился хештег #гуляемвлюбуюпогоду, под ним люди стали выкладывать свои снимки с прогулок в снегопад, град и даже видео с прыжками по лужам. Кстати, присоединились к флешмобу не только украинцы, но и россияне из самых разных городов.