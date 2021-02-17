«Вышли с другом на прогулку — дышим чистым прохладным воздухом», — прокомментировал врач свои новые фотографии.
Подобные посты очень часто появляются на странице педиатра, и чаще всего из леса. Нередко в подписи к ним он пишет шутливое: «Я покушал и шапку надел».
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Через какое-то время к прогулкам врача присоединились и многие его подписчики, всего у Комаровского их более девяти миллионов.
Так родился хештег #гуляемвлюбуюпогоду, под ним люди стали выкладывать свои снимки с прогулок в снегопад, град и даже видео с прыжками по лужам. Кстати, присоединились к флешмобу не только украинцы, но и россияне из самых разных городов.