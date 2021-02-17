В Киеве протестующие предприниматели на майдане сняли на видео потасовку членов Нацгвардии. Видео драки опубликовал 16 февраля Telegram-канал Pavlovsky news

Нацгвардейцы, которые охраняют порядок на майдане, устроили потасовку.

Двое из них в ходе конфликта повалили сослуживца на землю и стали бить его руками и ногами. Один из нацгвардейцев попытался прекратить избиение, остальные четверо никак не отреагировали. После окрика женщины: «Что вы делаете?» — драка закончилась. Семьи «Небесной сотни» и ФОПы конкурируют за место на майдане © Facebook, Сергей Форест

По словам протестующих, силовики были пьяны.

«ФОПы сообщили, что ранее МВД попросило убрать это видео взамен на обещание встречи с руководством полиции для согласования установки пункта обогрева. Как видим, эта встреча не состоялась, и замёрзшие предприниматели таки выложили видео в сеть», — сообщается в Telegram-канале.

«Это была не драка, они просто дурачились», — заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко после публикации ролика. По его словам, внутреннее расследование установило, что молодые люди просто толкались и травм сослуживцу не нанесли.



Протесты ФОПов начались в декабре 2020 года со стычек с полицией, в ходе которых было много пострадавших. Впоследствии акция предпринимателей приняла форму «Налогового майдана»: на главной площади Киева постоянно находятся представители «SaveФОП». Они выступают против обязательного введения кассовых аппаратов для малого бизнеса и требуют соблюдать право на труд во время локдауна.