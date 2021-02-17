Нацгвардейцы, которые охраняют порядок на майдане, устроили потасовку.
Двое из них в ходе конфликта повалили сослуживца на землю и стали бить его руками и ногами. Один из нацгвардейцев попытался прекратить избиение, остальные четверо никак не отреагировали. После окрика женщины: «Что вы делаете?» — драка закончилась.
По словам протестующих, силовики были пьяны.
«ФОПы сообщили, что ранее МВД попросило убрать это видео взамен на обещание встречи с руководством полиции для согласования установки пункта обогрева. Как видим, эта встреча не состоялась, и замёрзшие предприниматели таки выложили видео в сеть», — сообщается в Telegram-канале.
«Это была не драка, они просто дурачились», — заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко после публикации ролика. По его словам, внутреннее расследование установило, что молодые люди просто толкались и травм сослуживцу не нанесли.
Протесты ФОПов начались в декабре 2020 года со стычек с полицией, в ходе которых было много пострадавших. Впоследствии акция предпринимателей приняла форму «Налогового майдана»: на главной площади Киева постоянно находятся представители «SaveФОП». Они выступают против обязательного введения кассовых аппаратов для малого бизнеса и требуют соблюдать право на труд во время локдауна.