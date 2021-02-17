Сорокалетний житель многоквартирного дома во Львове, которому отключили газ, свет и воду, разводит костер прямо в квартире. Об этом на днях сообщили в сюжете ТСН

Пожилая киевлянка развела костер в комнате и спалила квартиру © -gregg- / flickr

Жильцы встревожены, что деревянные перекрытия дома легко могут загореться. Кроме того, говорят, что мужчина агрессивен и живет в полной антисанитарии. Вместо туалета у него ведро, и вонь разносится на весь дом.

Соседи предлагали оплатить мужчине лечение или, по крайней мере, отремонтировать в квартире туалет. Но от отказывается. Родственников у мужчины нет, поэтому повлиять на него некому.

Не помогает и полиция. Там говорят, что мужчина состоит у них на учете, с ним регулярно проводились профилактические беседы и составлялись протоколы. Больше полицейские ничего сделать не могут.

Жители дома уже несколько лет живут в страхе. Чтобы дом не сгорел, устраивают ночные дежурства. А если видят в квартире огонь — вызывают полицию или громко стучат в двери.