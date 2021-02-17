Украинский психолог Ирина Щербак поделилась с соотечественниками способами «знакомства с собой» и методами улучшения личной ценности. Ее предложения по изменению личности опубликовал УНИАН 17 февраля

По мнению психолога, чтобы лучше себя понять, для начала нужно «с собой пооткровенничать». Сделать это не так просто, как кажется на первый взгляд, уточнила Щербак, так как большинство людей просто не задумываются о собственной ценности и тех результатах, которых могли бы достичь.

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«Когда видишь такие изменения в себе за год, то возникает мысль: сколько я еще могу сделать для себя и чего достичь?» — сказала Щербак.

Второе упражнение, предложенное психологом, она настоятельно рекомендовала написать от руки, чтобы «достать из подсознания правдивую информацию». А именно ответить на вопрос: зачем мне становиться лучше?

По мнению Щербак, сформулированные цели всегда содержат в себе понимание того, как их достичь.

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Психолог пояснила, что нет ни одного человека без комплексов и проблем, но и то и другое можно проработать, главное — приложить к этому усилия.