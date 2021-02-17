Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру рассказал, зачем Белоруссия разгоняет информацию о том, что Россия якобы обязательно предоставит ей кредит в размере $3 млрд

Белоруссия: Есть ли жизнь после Лукашенко?

Он добавил, что, с другой стороны, это вымогательство должно быть обеспечено хоть какими-то шагами в сторону России.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.