«Белорусская сторона поступает очень хитро. Сначала она эти слухи разгоняет, а потом Минфин Белоруссии эти слухи опровергает. Сам себя похвалил, сам себя поругал. Думаю, именно в размере 3 млрд долларов кредит предоставлять не будут, но какие-то деньги дать могут, потому что белорусская сторона занимается вымогательством», — сказал Безпалько.
Он добавил, что, с другой стороны, это вымогательство должно быть обеспечено хоть какими-то шагами в сторону России.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.