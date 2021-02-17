Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру рассказал, что Минск готов начать антироссийский крен, если Запад признает президента Белоруссии Александра Лукашенко

Он добавил, что затем может последовать национализация «дочек» российских компаний, повышение тарифов, прекращение транзита, ограничение и так достаточно небольшого рынка сбыта для российских товаров на территории Белоруссии.

«Все это будет сопровождаться враждебной риторикой, все это будет опираться теперь уже на националистов с бело-червоными флагами, которые хотя и составляют меньшинство среди протестующих, но достаточно активное и агрессивное. Их будут пытаться убедить в том, что Лукашенко и есть главный националист. И в принципе так оно и есть», — отметил эксперт.

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