«Если Запад пойдет навстречу Лукашенко, начнет давать ему деньги или легитимирует его на шестой срок, то тогда Лукашенко начнет двигаться в сторону Запада все дальше и все быстрее. И тот кредит, который мы выделили Минску после встречи Путина и Лукашенко в Сочи, пойдет прахом. Единственное утешение, что большая часть этого кредита пошла на погашение долгов российским же корпорациям и российским же фирмам», — сказал Безпалько.
Он добавил, что затем может последовать национализация «дочек» российских компаний, повышение тарифов, прекращение транзита, ограничение и так достаточно небольшого рынка сбыта для российских товаров на территории Белоруссии.
«Все это будет сопровождаться враждебной риторикой, все это будет опираться теперь уже на националистов с бело-червоными флагами, которые хотя и составляют меньшинство среди протестующих, но достаточно активное и агрессивное. Их будут пытаться убедить в том, что Лукашенко и есть главный националист. И в принципе так оно и есть», — отметил эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.