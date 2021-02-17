«Он рассчитывает, что протесты завершатся, что ему удастся их переломить, самых буйных перепороть, наиболее опасных посадить, деньги у России получить под угрозой того, что он будет сотрудничать с Западом, и получить деньги у Запада под угрозой того, что он пойдет на интеграцию с Россией, а сам он останется в шоколаде, как всегда», — объяснил эксперт.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях. В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.
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