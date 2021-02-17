Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру рассказал, на что рассчитывает президент Белоруссии Александр Лукашенко в связи с непрекращающимися протестами

Лукашенко дал зеленый свет договору о переносе транзита в РФ © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях. В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.