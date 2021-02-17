Судя по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, какие-то конкретные реформы в стране начнут обсуждаться в январе 2022 года. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

По его словам, многие эксперты (в том числе и сам Безпалько) заранее гооврили, что Всебелорусское народное собрание — это просто попытка выиграть время чтобы остаться у власти и в реальности никаких реформ не проводить. Это имитация, которую Лукашенко воплощает в жизнь.

«Он рассчитывает, что протесты завершатся, что ему удастся их переломить, самых буйных перепороть, наиболее опасных посадить, деньги у России получить под угрозой того, что он будет сотрудничать с Западом, и получить деньги у Запада под угрозой того, что он пойдет на интеграцию с Россией, а сам он останется в шоколаде, как всегда», — объяснил эксперт.

В связи со Всебелорусским народным собранием было множество ожиданий, однако Лукашенко не предоставил даже примерного плана конституционной реформы.

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