Минский процесс по урегулированию ситуации в Донбассе еще не исчерпал свой потенциал, поэтому необходимо получить от него максимум возможного для безопасности Украины. Об этом 16 февраля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «Интерфакс»

Кожевников рассказал, как России расшевелить Минский процесс © Facebook, Pavel Kozhevnikov

В последнее время на Украине усилились сомнения в реализуемости Минских соглашений. Так, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил 13 февраля, что Минские соглашения практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. В свою очередь вице-премьер — министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил 15 февраля, что Киев не может отказаться от Минских соглашений, однако текст документа нуждается в модернизации.

Со своей стороны, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил 16 февраля, что минские соглашения являются единственным форматом урегулирования конфликта в Донбассе.