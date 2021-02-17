«Минский процесс на данный момент, скорее, жив, чем мертв. И он еще не исчерпал свой потенциал. Потому сейчас надо работать в рамках Минского процесса и выжимать из него максимум возможного для безопасности Украины», — сказал Кулеба.
В последнее время на Украине усилились сомнения в реализуемости Минских соглашений. Так, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил 13 февраля, что Минские соглашения практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. В свою очередь вице-премьер — министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил 15 февраля, что Киев не может отказаться от Минских соглашений, однако текст документа нуждается в модернизации.
Со своей стороны, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил 16 февраля, что минские соглашения являются единственным форматом урегулирования конфликта в Донбассе.