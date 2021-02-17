Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили динамику смертности от коронавируса. Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене организации от 14 февраля

Украинские ученые рассказали, сколько человек подхватит коронавирус до весны © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк была зафиксирована 81 тысяча смертей от коронавируса, что на 10% меньше, чем на предыдущей неделе.

Число зарегистрированных случаев заражения вирусом также продолжает снижаться: на пришлой неделе заболели 2,7 миллиона человек, что на 16% меньше по сравнению с предыдущей.

Отмечается, что во многих странах распространяются новые мутации коронавируса. Так, британский штамм был обнаружен в 94 странах, южноафриканский — в 46 странах, а бразильский — в 21.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предупредила, что третья волна коронавируса станет возможна, если люди проявят неосторожность. Она отметила, что сейчас вторая волна показывает снижение по всему миру. Однако, поскольку коллективный иммунитет у человечества еще не выработался, риск третьей волны существует.