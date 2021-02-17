Байден отметил, что к Рождеству жители США уже будут «в существенно другом мире», где значительно меньше людей должны будут социально дистанцироваться и носить маски.
Тем не менее президент подчеркнул, что точно говорить об этом пока не представляется возможным.
По мнению главы государства, велика вероятность того, что доступная сегодня вакцинация и, вероятно, новые вакцины, такие как вакцина Johnson & Johnson, позволят сократить возможности для распространения коронавируса.
США остаются лидером по заболеваемости коронавирусом. По последним данным, в стране заболели больше 27,7 миллиона человек, почти полмиллиона американцев умерли от вируса.