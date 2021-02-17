Президент США Джо Байден 16 февраля спрогнозировал американцам возвращение к нормальной жизни к концу 2021 года. Об этом сообщает CNN

Почти 300 украинских медиков подхватили коронавирус за сутки © REUTERS, Gleb Garanich

Тем не менее президент подчеркнул, что точно говорить об этом пока не представляется возможным.

По мнению главы государства, велика вероятность того, что доступная сегодня вакцинация и, вероятно, новые вакцины, такие как вакцина Johnson & Johnson, позволят сократить возможности для распространения коронавируса.

США остаются лидером по заболеваемости коронавирусом. По последним данным, в стране заболели больше 27,7 миллиона человек, почти полмиллиона американцев умерли от вируса.