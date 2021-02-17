В Карабахе собрались сделать русский язык официальным. Об этом говорится в соответствующем проекте законодательных поправок на сайте Национального собрания Нагорно-Карабахской республики

Десятки турецких военных отправились в Нагорный Карабах © REUTERS, Aziz Karimov Араик Арутюнян.

Согласно документу, официальными языками НКР являются литературный армянский и русский. Предполагается, что госорганы, юридические лица, учреждения и организации будут обязаны вести свои дела на армянском и по необходимости на русском. Также будет поощряться выпуск литературы на двух языках.

Авторы поправок отмечают, что изменение статуса русского языка обусловлено «формированием новой повестки» с учетом отношений между Карабахом и Россией. В этом контексте подчеркивается, что для многих жителей региона русский является вторым языком общения. Согласно документу, длительное пребывание российских миротворцев, а также необходимость совместного решения многочисленных проблем и сотрудничества в различных сферах требуют переоценки роли русского языка.

Осенью 2020 года Азербайджан, Армения и Россия приняли трехстороннее соглашение о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, позже под контроль азербайджанской стороны перешли территории нескольких районов.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что у России нет намерений включать в свой состав Нагорный Карабах. Министр напомнил, что независимость Карабаха никем не признана, включая Армению.