По состоянию на 16 февраля запасов угля на украинских теплоэлектростанциях (ТЭС) оставалось максимум на четыре дня работы, поставки же угля прибудут не ранее чем через три недели.
«Сейчас угля должно было бы хватить, однако сказались пробелы в госуправлении. Этим по-хорошему должны заниматься компетентные органы», — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что к началу отопительного сезона были накоплены значительные запасы топлива, которого с избытком должно было хватить до потепления.
Однако, по его данным, в четвертом квартале 2020 года был провален план производства в секторе «зеленой» энергетики на 25%, что привело к росту выработки угольной генерации на 15%.
При этом расходы угля выросли на 315% относительно запланированных, и возникла недостача, которая не была восполнена своевременно, подчеркнул эксперт.
Видеозапись интервью Марунича можно посмотреть на нашем сайте и YouTube-канале.