Неожиданное исчерпание стратегических запасов угля на Украине, которое привело к нехватке электроэнергии в зимний период, вызвано просчетами чиновников из Министерства энергетики, этим должны заняться следователи, заявил сопредседатель Фонда энергетической стратегии Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру 16 февраля

По состоянию на 16 февраля запасов угля на украинских теплоэлектростанциях (ТЭС) оставалось максимум на четыре дня работы, поставки же угля прибудут не ранее чем через три недели.

«Сейчас угля должно было бы хватить, однако сказались пробелы в госуправлении. Этим по-хорошему должны заниматься компетентные органы», — подчеркнул эксперт.

Теория заговора и веерные отключения электроэнергии в Украине © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Однако, по его данным, в четвертом квартале 2020 года был провален план производства в секторе «зеленой» энергетики на 25%, что привело к росту выработки угольной генерации на 15%.

При этом расходы угля выросли на 315% относительно запланированных, и возникла недостача, которая не была восполнена своевременно, подчеркнул эксперт.

Видеозапись интервью Марунича можно посмотреть на нашем сайте и YouTube-канале.