Боевые действия в Донбассе и его блокада Киевом стали причинами резкого падения производства электричества на Украине, рассказал сопредседатель Фонда энергетической стратегии Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру 16 февраля

После Майдана 2014 года на Украине постоянно падают объемы производства электроэнергии, страна из экспортера превратилась в импортера электричества.

«Почему так случилось? В первую очередь потому, что исчезла ресурсная база в виде шахт донецкого региона, в том числе и тех, на которых добывали антрацит, на котором до недавнего времени работали более половины теплоэлектростанций (ТЭС)», — подчеркнул Марунич.

Теория заговора и веерные отключения электроэнергии в Украине © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Эксперт напомнил, что впервые массовые веерные отключения электричества на Украине начались в 2014-15 годах, когда обострился конфликт в Донбассе.

Однако и после этого уголь с неподконтрольных Киеву территорий продолжал поступать на ТЭС страны — до тех пор, пока в 2017 году под давлением местных неонацистов Киев не ввел полную блокаду Донбасса.

Уголь из ДНР и ЛНР стал уходить другим поставщикам, а Украина оказалась на грани энергоколлапса.

«Тогда и были подписаны договоры об импорте электроэнергии из РФ, что было неизбежно, иначе украинцы сидели бы без света», — констатировал Марунич.

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