Ранее тележурналист Владимир Соловьев, комментируя призывы националистов снести памятник Екатерине II, полушутя предложил российским олигархам выкупить Одессу, как в свое время Русское Царство выкупило Киев у Речи Посполитой.
Дело в том, пояснил эксперт, что РФ зарабатывает своими силами, а американцы зарабатывают в основном тем, что их печатный станок обслуживает большую часть торговых потоков всего мира, поэтому американцы всегда могут предложить украинским олигархам больше.
«Другое дело, что американцы действуют по принципу «обещать — не значит жениться». И как только украинские олигархи откажутся от этого предложения Москвы, американцы тоже могут отказаться от своих обещаний», — считает Вассерман.
Но сами украинские олигархи все равно надеются, что американцы им что-нибудь дадут, поэтому такая попытка России не сработает, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.