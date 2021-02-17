К сожалению, попытка России выкупить у украинских властей Одессу и включить ее в свой состав не сработает. Об этом рассказал публицист родом из Одессы Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Пара дежурных фраз, и все переходят на русский: как Одесса встретила закон о мове © скриншот видео Украина.ру Владимир Соловьев, комментируя призывы националистов снести памятник Екатерине II, полушутя предложил российским олигархам выкупить Одессу, как в свое время Русское Царство выкупило Киев у Речи Посполитой.

Дело в том, пояснил эксперт, что РФ зарабатывает своими силами, а американцы зарабатывают в основном тем, что их печатный станок обслуживает большую часть торговых потоков всего мира, поэтому американцы всегда могут предложить украинским олигархам больше.

«Другое дело, что американцы действуют по принципу «обещать — не значит жениться». И как только украинские олигархи откажутся от этого предложения Москвы, американцы тоже могут отказаться от своих обещаний», — считает Вассерман.

Но сами украинские олигархи все равно надеются, что американцы им что-нибудь дадут, поэтому такая попытка России не сработает, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.