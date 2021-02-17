Третий пакет европейских санкций против Минска не нанесет удар по российскому бизнесу в Белоруссии, поскольку эти меры очень слабые. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Спокойной жизни у Лукашенко не будет © Владимир Трефилов

Эксперт пояснил, что эти компании имеют дочерние предприятия и переведут бизнес в другие страны.

Кроме того, по его словам, разрекламированный третий пакет санкций содержал список «кошельков», или олигархов, президента Александра Лукашенко, которые занимаются контрабандой и воруют российские технологии, выдавая их за свои.

«Я общался с Варшавой, и мне говорили, что третий пакет идет очень тяжело. Происходит лоббирование западных компаний, получающих те же технологии, бензин из российской дешевой нефти. Белоруссия — это страна-контрабанда, поэтому эти санкции очень условные и наивные. Российский бизнес, который работает в Белоруссии, а там нельзя работать без контроля Лукашенко, и белорусский бизнес не пострадают», — считает Суздальцев.

Европа очень долго об этом говорила, но ничего не сделала, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.