Еще с начала 2020 года белорусский товарооборот обвалился примерно на 18% из-за пандемии. Но это связано и с тем, что Белоруссия теряет конкурентоспособность на российском рынке. Об этом рассказал российско-белорусский политолог и экономист Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: «Москва внимательно следит за Белоруссией» © Скриншот из видео Украина.ру

«На бюджете страны отразится также сокращение экспорта IT-услуг. Золотовалютные резервы Белоруссии просели больше чем на 20%. Кроме того, Белоруссия с начала года набрала кредитов и внешних долгов, которые надо будет гасить», — указал Болкунец.

В этой ситуации Россия не применит санкции против президента Александра Лукашенко за затягивание трансфера власти, а откажется оказывать Лукашенко финансовую поддержку, полагает специалист.

Россия не будет нести бремя ответственности за то, что он совершает в Белоруссии, и риски возможного дефолта, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.