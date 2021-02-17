Никакие санкции против Александра Лукашенко за затягивание трансфера власти Россия вводить не будет. Но Россия может попытаться склонить Лукашенко к российскому эмбарго на европейскую сельскохозяйственную продукцию. Об этом рассказал российско-белорусский политолог и экономист Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: «Москва внимательно следит за Белоруссией» © Скриншот из видео Украина.ру

«В противном случае Россия может перекрыть весь поток молочной и мясной продукции из Белоруссии. Отмечу, что Россия полностью обеспечивает себя мясной продукцией, по некоторым продуктам даже начался экспорт. В этой ситуации белорусские производители чувствуют конкуренцию на российском рынке», — указал Болкунец.

Это будет существенно влиять на ситуацию в белорусской экономике, потому что Россия является ключевым рынком сбыта для белорусской сельхозпродукции, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.