Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова проявила свои лидерские качества летом, но говорить о ее политическом будущем преждевременно, она все-таки является политзаключенной. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру.

Дмитрий Болкунец: «Москва внимательно следит за Белоруссией» © Скриншот из видео Украина.ру Мария Колесникова, член президиума координационного совета белорусской оппозиции и активистка штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико обвиняется о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Срок содержания ее под стражей продлен до 8 марта.

Эксперт отметил, что по действующей белорусской конституции Колесникова не может даже баллотироваться в парламент, поскольку последние 10 лет она не жила на территории Белоруссии.

«Нужно менять законы, чтобы Мария Колесникова могла участвовать в президентских и парламентских выборах», — пояснил Болкунец.

Колесникова может претендовать на лидерство, как и Светлана Тихановская, но для этого нужно отстранить от власти президента Александра Лукашенко, поскольку никого из этих лидеров он не пустит в политику, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.