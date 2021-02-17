Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская часто призывает Европу ужесточить санкции против Александра Лукашенко, чтобы помочь его свергнуть. Это политическое дилетантство с ее стороны. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: «Москва внимательно следит за Белоруссией» © Скриншот из видео Украина.ру

«Почему Европа должна свергать Лукашенко? С такой же позиции французы обратятся к президенту Белоруссии и потребуют свергнуть президента Франции. Тихановская и ее команда пожинают плоды своего провала в августе. Когда в августе на улицы выходило до полумиллиона человек, тогда надо было говорить о свержении Лукашенко. Да, санкции будут влиять на устойчивость режима, но нельзя ожидать, что режим Лукашенко сразу рухнет», — рассуждает Болкунец.

Обвинять Россию или Европу в поддержке Лукашенко неправильно, судьбу Лукашенко должен решать белорусский народ, заключил собеседник издания.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.