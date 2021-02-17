Западные санкции против белорусского руководства носят больше декларативный характер. Об этом рассказал шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру

Юрий Баранчик: Великобритания и США хотят быть добрыми полицейскими в Белоруссии © скриншот видео "ИА REGNUM"

«Одно решение — и белорусская экономика останавливается. Основные бенефициары этой схемы — Британия и Германия. Зачем им резать курицу, которая несет золотые яйца?» — пояснил Баранчик.

Поэтому для поддержки определенного имиджа Белоруссии в публичном пространстве санкции ЕС носят характер, который, с одной стороны, показывает усилия по защите прав и свобод граждан, а с другой — никоим образом не сказывается на экономическом положении властей, добавил политолог.

Естественно, Россия видит эту игру и потому не поддерживает протестующих, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.