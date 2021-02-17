Юрий Баранчик: Великобритания и США хотят быть добрыми полицейскими в Белоруссии
Юрий Баранчик: Великобритания и США хотят быть добрыми полицейскими в Белоруссии
© скриншот видео "ИА REGNUM"
Если бы на Западе было желание применять реальные санкции, то сделали бы так, чтобы белорусские НПЗ не смогли продавать продукцию из российской нефти, подчеркнул эксперт.

«Одно решение — и белорусская экономика останавливается. Основные бенефициары этой схемы — Британия и Германия. Зачем им резать курицу, которая несет золотые яйца?» — пояснил Баранчик.

Поэтому для поддержки определенного имиджа Белоруссии в публичном пространстве санкции ЕС носят характер, который, с одной стороны, показывает усилия по защите прав и свобод граждан, а с другой — никоим образом не сказывается на экономическом положении властей, добавил политолог.

Естественно, Россия видит эту игру и потому не поддерживает протестующих, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.